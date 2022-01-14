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14.01.2022 12:04
Рубрика: Экономика

ПФР разъяснил, какие выплаты положены семьям с детьми

Текст: Василий Кошкин
Семьи с детьми могут рассчитывать на ряд выплат по линии Пенсионного фонда. Подробности - в материале "Российской газеты".
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Единовременная выплата по беременности и родам

На получение выплаты могут рассчитывать неработающие женщины в отпуске по беременности и родам, а также усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Выплата предоставляется в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно быть в связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката", - подчеркнули в ПФР.

Размер ежемесячной выплаты составляет 708,23 рубля. Для оформления пособия необходимо обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, в клиентскую службу Пенсионного фонда или в многофункциональный центр, принимающий такое заявление.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Эти выплаты может получить неработающий родитель ребенка либо его опекун, усыновитель или приемный родитель. При этом получатель выплаты может учиться на очном отделении высшего или профессионального учебного заведения.

"Размер - 18 886,32 рубля на каждого ребенка. Проживающим на Крайнем Севере размер пособия увеличивается на районный коэффициент", - говорится в материалах ПФР.

Заявление необходимо подать в течение шести месяцев с рождения ребенка. Кроме того, потребуются следующие документы:

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- свидетельство о рождении ребенка;

- справка с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось;

- если родители разведены - свидетельство о расторжении брака;

- если заявитель учится - справка, подтверждающая обучение по очной форме;

- если за пособием обращается не мать ребенка - справка о лишении женщины родительских прав либо свидетельство о ее смерти;

- если за пособием обращается усыновитель - копия решения суда об усыновлении ребенка;

- если пособие оформляет опекун, усыновитель или приемный родитель - документ об установлении опеки над ребенком.

Единовременная выплата при усыновлении ребенка

На этот вид выплат может претендовать усыновитель ребенка, а также опекун, попечитель или приемный родитель. Размер пособия - 18 886,32 рубля на каждого ребенка (144 306,88 рубля на каждого ребенка, если ему исполнилось восемь лет либо он инвалид, либо если в семью принимаются сразу несколько детей - братьев и сестер).

"Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства либо дня заключения договора о принятии ребенка в семью", - отметили в ПФР.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

На пособие по уходу за ребенком могут рассчитывать следующие категории россиян:

В ПФР напомнили, как выдаются пособия беременным и одиноким родителям

- мать ребенка до 1,5 лет, уволенная во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности в качестве ИП;

- неработающий родитель, а также его опекун или родственник, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком;

- неработающий родитель ребенка, а также его опекун или родственник, обучающиеся очно и некоторые другие категории граждан.

При этом следует помнить, что пособие назначается только в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице.

"Если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам: 40% средней зарплаты за последний год до увольнения. Минимально: 7 082,85 рубля в месяц, максимально: 14 166 рубля в месяц", - говорится в материалах ПФР. Кроме того, выплаты зависят от ряда других факторов, которые можно узнать здесь.

Пособие предоставляется за весь период ухода за ребенком: начиная с рождения или с первого дня отпуска по уходу, заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1,5 года.

Единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву

Фото: iStock
В ПФР рассказали, как получить выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами

На нее могут рассчитывать женщины со сроком беременности не меньше 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Кроме того, пособие предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения.

Размер выплаты составляет 29 908,46 рубля. Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня окончания службы в армии по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву

Получить это пособие могут матери, а также опекуны ребенка либо родственники, которые фактически ухаживает за ним (например, бабушка или дедушка).

Размер выплаты составляет 12 817,91 рубля в месяц.

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