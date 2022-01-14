"Почта России" начнет доставку дронами в коммерческом режиме

"Почта России" в 2022 году начнет доставлять грузы беспилотниками в коммерческом режиме, сообщил глава компании Максим Акимов в рамках Гайдаровского форума.

"2022 год станет для нас первым годом, когда мы несколько десятков тонн груза доставим уже в коммерческом режиме, не в режиме пилотирования. Мы в беспилотники верим, считаем, что это наше одно из магистральных направлений развития", - заявил Акимов.

По словам Акимова, доставка беспилотниками целесообразна в Приарктической зоне, на Дальнем Востоке и в Центральной России. В тех регионах, где очень большие расстояния, но не очень много получателей.

Кроме того, "Почта России" планирует развивать роботизацию при доставке посылок на "последней миле". Компания в конце года начала выполнять доставку роботами-доставщиками "Яндекса". К настоящему времени компания доставила более 500 заказов с помощью дронов.

Еще одно направление, где может быть применена роботизация - складская логистика, где роботы должны компенсировать нехватку и высокую стоимость человеческого труда.

"Это манипуляторы, укладчики, потому что там ровно та же самая проблема - люди дороги, их мало, и человеческий труд, особенно неквалифицированный, конечно, должны заменять роботы. Мы тоже в этом направлении работаем", - заявил Акимов.