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14.01.2022 21:18
Рубрика: Общество

Под наблюдением медиков находятся 1 317 военных с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 60 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 46,8 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 161 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 317 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 605 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 14 заболевших лечат гражданские медики. Еще 698 человек изолированы на дому.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Сообщается, что двое заболевших находятся в тяжелом состоянии. Еще у трех пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 58 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 166 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 184 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,5 тысячи пациентов, из которых свыше 11,8 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 524 984 человека, сообщили в Минобороны РФ.

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