PR+ FORUM 2022 пройдет в Москве в офлайн-формате

Трансформации, случившиеся с нашей реальностью за последнее время, не потрясли основ общества, но стали серьезным вызовом для людей и бизнеса. Функция общественных связей - предоставлять приоритетные сообщения до целевых аудиторий осталась неизменной, но возникли новые актуальные инструменты. Социальные сети, голосовые и текстовые форматы коммуникации с нами на продолжительное время. Своевременная реакция на изменения вышла на первое место и дала многим специалистам понимание, как можно решать задачи в непредсказуемых ситуациях, оставаясь в центре событий и следуя за актуальной повесткой.
Программа форума ориентирована на практику и применимость полученной информации в работе. На форуме будут представлены реальные кейсы и доклады, дискуссии по самым актуальным темам и специальный день "PR в сфере В2B".
Среди тем PR+ FORUM 2022:
•Изменение классических каналов коммуникации за время пандемии. Чему они уступили место?
•Как PR, HR и GR могут наиболее эффективно взаимодействовать в рамках компании или группы компаний?
•Онлайн-мероприятия в условиях пандемии: как правильно реализовать, какие инструменты использовать?
•Внутреннее выгорание сотрудников. Как функция PR помогает работать с этим?
•ESG новый формат или переупаковка КСО?
•Performance PR: как эффективно доставлять ключевые сообщения в digital и считать пользу PR здесь и сейчас в деньгах?
•Традиционные СМИ "умирают"? Насколько они нужны и могут ли соцсети полностью заменить их?
•Как региональные продуктовые сети "перепрашивают" коммуникации в соцсетях
•И многое другое…
Среди спикеров ведущие представители индустрии.
PR+ FORUM 2022 это актуальный анализ общественной среды и общего бизнес-ландшафта России, мнения экспертов об изменениях PR на фоне пандемии, кейсы от коллег из ведущий российских и зарубежных компаний и нетворкинг.
Подробную информацию о форуме, а также об условиях участия можно посмотреть на сайте.