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14.01.2022 16:48
Рубрика: Экономика

PR+ FORUM 2022 пройдет в Москве в офлайн-формате

9-11 февраля в рамках PR+ FORUM 2022 эксперты ведущих российских и зарубежных компаний обсудят, как изменились подходы к классическим корпоративным коммуникациям, какие каналы получили развитие в пандемию и как международные тренды в PR повестке приживаются в российской реальности.
Фото: Предоставлено пресс-службой PR+Forum Фото: Предоставлено пресс-службой PR+Forum
Фото: Предоставлено пресс-службой PR+Forum

Трансформации, случившиеся с нашей реальностью за последнее время, не потрясли основ общества, но стали серьезным вызовом для людей и бизнеса. Функция общественных связей - предоставлять приоритетные сообщения до целевых аудиторий осталась неизменной, но возникли новые актуальные инструменты. Социальные сети, голосовые и текстовые форматы коммуникации с нами на продолжительное время. Своевременная реакция на изменения вышла на первое место и дала многим специалистам понимание, как можно решать задачи в непредсказуемых ситуациях, оставаясь в центре событий и следуя за актуальной повесткой.

Программа форума ориентирована на практику и применимость полученной информации в работе. На форуме будут представлены реальные кейсы и доклады, дискуссии по самым актуальным темам и специальный день "PR в сфере В2B".

Среди тем PR+ FORUM 2022:

•Изменение классических каналов коммуникации за время пандемии. Чему они уступили место?

•Как PR, HR и GR могут наиболее эффективно взаимодействовать в рамках компании или группы компаний?

•Онлайн-мероприятия в условиях пандемии: как правильно реализовать, какие инструменты использовать?

•Внутреннее выгорание сотрудников. Как функция PR помогает работать с этим?

•ESG новый формат или переупаковка КСО?

•Performance PR: как эффективно доставлять ключевые сообщения в digital и считать пользу PR здесь и сейчас в деньгах?

•Традиционные СМИ "умирают"? Насколько они нужны и могут ли соцсети полностью заменить их?

•Как региональные продуктовые сети "перепрашивают" коммуникации в соцсетях

•И многое другое…

Среди спикеров ведущие представители индустрии.

PR+ FORUM 2022 это актуальный анализ общественной среды и общего бизнес-ландшафта России, мнения экспертов об изменениях PR на фоне пандемии, кейсы от коллег из ведущий российских и зарубежных компаний и нетворкинг.

Подробную информацию о форуме, а также об условиях участия можно посмотреть на сайте.

Экономика Бизнес

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