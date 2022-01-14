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14.01.2022 19:35
Рубрика: В мире

Правоцентристы Италии выставили кандидатуру Берлускони на президентских выборах

Текст: Нива Миракян (Рим )

Ровно за 10 дней до начала первого тура голосования правоцентристы, состоящие из партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии" официально выдвинули в качестве своего кандидата на пост главы государства 85-летнего Сильвио Берлускони. Об этом сообщает миланская Corriere della sera.

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Лидеры партий Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и руководители "Вперед, Италии", главой которой является Берлускони пришли консенсусу в ходе встречи на Вилле Гранде.

"У Сильвио Берлускони есть авторитет и опыт, которые заслуживает страна и ждут итальянцы", - цитирует совместное заявление политиков издание.

Напомним, что тайное голосование с участием более 1 тысячи парламентариев и региональных представителей начнется 24 января. В первых трех турах голосования для избрания нужно получить две трети голосов. А для победы в четвертом и последующих турах, достаточно набрать 50 процентов и один голос.

В мире Европа Италия

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