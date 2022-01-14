Правоцентристы Италии выставили кандидатуру Берлускони на президентских выборах

Ровно за 10 дней до начала первого тура голосования правоцентристы, состоящие из партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии" официально выдвинули в качестве своего кандидата на пост главы государства 85-летнего Сильвио Берлускони. Об этом сообщает миланская Corriere della sera.

Лидеры партий Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и руководители "Вперед, Италии", главой которой является Берлускони пришли консенсусу в ходе встречи на Вилле Гранде.

"У Сильвио Берлускони есть авторитет и опыт, которые заслуживает страна и ждут итальянцы", - цитирует совместное заявление политиков издание.

Напомним, что тайное голосование с участием более 1 тысячи парламентариев и региональных представителей начнется 24 января. В первых трех турах голосования для избрания нужно получить две трети голосов. А для победы в четвертом и последующих турах, достаточно набрать 50 процентов и один голос.