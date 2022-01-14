Президент Казахстана отменил чрезвычайное положение в двух областях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение с 15 января отменить режим чрезвычайного положения, который действовал на территориях Акмолинской и Костанайской областей с 5 января. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

"Отменить с 07 часов 00 минут 15 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Акмолинской области", - говорится в заявлении. Такой же указ был подписан в отношении Костанайской области.

Власти страны приняли решение сохранить действие режима чрезвычайного положения в 8 из 17 регионах.