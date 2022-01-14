В Японии нашли прототипы оружия ниндзя

В Японии археологи при проведении раскопок в руинах административного центра в Сайтаме обнаружили необычные плоские метательные камни с заостренными углами. Эксперты считают, что это было оружие, послужившее прототипом более позднего вооружения ниндзя.

Как сообщает The Asahi Shimbun, находка была сделана в префектуре Сайтама. Артефакты были обнаружены при изучении руин оборонительных сооружений. Считается, что они пали во время осады города Одавары военачальником Тоетоми Хидэеси в 1590 году.

По словам Акихиро Ивата, археолога и куратора Исторического музея Рандзан, обнаруженные на раскопках плоские камни и глиняные шарики вполне могли быть предшественниками метательных звезд "сюрикенов" и шипов "макибиси", которые позднее вошли в арсенал ниндзя.

К такому выводу Ивата пришел во время детального изучения различных предметов позднего периода Воюющих царств (конец XV - конец XVI веков), раскопанных в Сайтаме и западном токийском городе Хатиодзи. Например, ранее в руинах замка Ивацуки был найден шестиугольный камень диаметром 4,8 см и толщиной один сантиметр. В Одаваре же было обнаружено 17 камней диаметром 8-14 см и толщиной 1,5-3 см. Кстати, осада Одавары вынудила клан Ходзе отсиживаться в замке Ивацуки, расположенном примерно в 6,5 километрах от места прошедших раскопок.

Что касается найденных глиняных шаров, то их диаметр варьируется от одного до трех сантиметров. Каждый такой шар имеет по четыре шиповидных выступа, один из которых направлен строго вверх. Возможно, такие шары разбрасывали по земле, чтобы замедлить продвижение противника. По мнению археологов, формы этих примитивных инструментов позволяют предположить, что они могли быть прототипами сюрикенов и другого оружия, использовавшегося в более поздние периоды.