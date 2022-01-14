Пушков: Сенаторы США соревнуются по санкциям против России

Очередной проект антироссийских санкций в Сенате США - не более, чем пиар, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что американский сенатор Марко Антонио Рубио представил новый проект санкций против руководства России на случай эскалации ситуации вокруг Украины

"Соревнование у них там в сенате США - кто лучше санкции против России придумает. Похоже, только этим и заняты", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что это уже третий законопроект о санкциях против России.

"Он вряд ли пройдет, ибо уже есть один, поддержанный демократами. А Рубио - республиканец. Поэтому для него это в основном пиар и, как выражаются сами американцы, "posturing". Не более того", - добавил парламентарий.

Напомним, 12 января сенаторы-демократы официально представили свой законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении первых лиц России в случае обострения ситуации вокруг Украины. С такой инициативой выступил председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес.