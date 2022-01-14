Реестр СМИ-иноагентов пополнили две организации

Две организации пополнили реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте Министерства юстиции. Речь идет об ООО "Данное сообщение" и ООО "Номер семьдесят семь".

Уточняется, что ООО "Данное сообщение" создано автором "Медиазоны" (включена в реестр СМИ-иноагентов) Региной Хисамовой, также внесенной в список иноагентов. ООО "Номер семьдесят семь" создано журналистом Русской службы Би-би-си Андреем Захаровым, который также включен в список иноагентов.