Андрей Бочкарев: На 150 помещений на первых этажах новостроек по реновации заключены договора с торговлей и службой быта

На 150 помещений на первых этажах новостроек по программе реновации заключены договора с торговлей и службой быта. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новые дома по программе реновации - это современные комфортные жилые комплексы с парковками, объектами инфраструктуры на первых этажах, а также с благоустроенными зелеными придомовыми территориями", - заявил он.

По словам заммэра, кварталы реновации формируются таким образом, чтобы жители имели необходимые сервисы в шаговой доступности: "Нежилые этажи новых домов рассчитаны на размещение в них магазинов, кафе, аптек и других необходимых учреждений. На сегодняшний день в домах, отданных под заселение по программе реновации, насчитывается 280 таких помещений, более 150 уже реализованы".

Программа реновации жилищного фонда в Москве стартовала в августе 2017 года. В ее рамках в столице около 1 миллиона москвичей получат новые квартиры. Ею предусмотрено расселение 5 175 домов. Общая мощность 534 "стартовых" площадок, уже подобранных для строительства новых домов для переселенцев, достигла 8,5 миллиона квадратных метров.