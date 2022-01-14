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14.01.2022 10:59
Рубрика: Общество

Более 110 миллионов записей внесли москвичи в Дневник здоровья электронной медкарты

Текст: Любовь Проценко

Электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна москвичам в январе 2020 года на портале mos.ru и в июне того же года - в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Сервис является одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения и позволяет получать информацию о своем здоровье без дополнительных визитов в поликлинику в любом месте и в любое время. Всего за два года горожане воспользовались им более 55 миллионов раз. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"За два года с момента, как мы открыли горожанам доступ к электронной медицинской карте, сервис стал одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения. Мы продолжаем работать над его развитием, внедряем новый функционал и, как результат, все больше москвичей пользуются электронными медкартами. Всего с января 2020 года жители столицы обратились к своим ЭМК более 55 миллионов раз. Растет и популярность мобильной версии медкарты, за прошлый год ей стали пользоваться чаще: если в 2020 году медкартой в телефоне пользовался только каждый пятый житель столицы, открывший доступ к ней, то сейчас - почти каждый второй".

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Сейчас в электронной медицинской карте, как в мобильной версии в приложении "ЕМИАС.ИНФО", так и на mos.ru, доступны протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19, лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, флюорография и другие), включая доступ к изображениям снимков, выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, есть возможность вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе. Помимо этого, доступна информация о выписанных действующих рецептах, выданных больничных листах, а также данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять в медкарту ряд медицинских документов.

За 2 года москвичи внесли в свои электронные медицинские карты порядка 550 тысяч различных медицинских документов, более 800 тысяч записей с данными личного анамнеза, свыше 160 тысяч данных семейного анамнеза и порядка 110 миллионов записей в раздел "Дневник здоровья", основная часть из которых внесена в автоматическом режиме с помощью мобильных устройств, синхронизированных с умными гаджетами.

Функционал электронной медкарты продолжает расширяться. В новом разделе "Мои справки" стали доступны выданные справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у. Благодаря этому теперь их можно быстро отправить в электронном виде или распечатать, например, для спортивной секции, которую посещает ребенок. Также актуальной возможностью ЭМК сегодня является сохранение и отображение в ней "Цифрового сертификата", содержащего уникальный QR-код и период его действия. Сертификат подтверждает: прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19, наличие отрицательного ПЦР-теста. При этом, если при авторизации в медкарте пользователю будет доступен действующий цифровой сертификат, он автоматически появится и на стартовой странице приложения "ЕМИАС.ИНФО". Это позволит всегда иметь QR-код под рукой для предъявления по месту требования без необходимости повторного входа в электронную медкарту. Сертификат можно предъявить по месту требования с экрана смартфона или же распечатать дома, в регистратуре или инфомате в поликлинике.

"Внедрение сервиса "Электронная медицинская карта" в ЕМИАС началось в конце 2015 года. Однако ее созданию и внедрению предшествовала глобальная работа по формированию единой цифровой среды в сфере здравоохранения: от масштабного технического и инфраструктурного перевооружения медицинских учреждений Москвы, разработки целого ряда цифровых сервисов и обучения столичных медиков по работе с ними, до реформирования отрасли в целом. И уже сегодня электронная медицинская карта лежит в основе единой цифровой платформы здравоохранения, обеспечивая непрерывность и преемственность всех этапов лечения. Куда бы вы ни обращались - в стационар или поликлиническое звено, какие бы назначения и направления ни были сделаны врачом - они все находят отражение в электронной карте. Кроме того, уже сегодня у всех жителей столицы есть доступ к своим медкартам, где они могут не только просматривать медицинские документы, но и дополнять свою историю болезни, вносить в нее показали своего здоровья с помощью гаджетов и многое другое. Все это стало возможным лишь благодаря целому ряду сложнейших технических решений, которые сегодня позволяют хранить в системе широкий набор медицинских данных в структурированном виде", - отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Макаров.

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Также в прошлом году горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru стал доступен упрощенный доступ к электронной медкарте. Это позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем. С момента появления этой и других возможностей москвичи стали пользоваться электронными медкартами гораздо чаще. Получить доступ к своей или детской электронной медицинской карте можно, подав заявку на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения. Она разработана и развивается совместно столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.

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