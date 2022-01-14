Исторический ресторан "Золотой колос" отреставрируют на ВДНХ

Утвержден проект реставрации легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. Проект реставрации утвердил департамент культурного наследия Москвы. Как сообщает пресс-служба департамента, ресторан - не просто постройка советского периода, но легендарное советское заведение общепита, популярность которого достигла своего пика в 1970-е годы. "Золотой колос" посещали отечественные знаменитости и иностранные гости. Несмотря на то, что ресторан вмещал одну тысячу человек, получить столик было сложно: записывались за полгода.

Отметим, что Трехэтажное здание "Золотого колоса" было возведено 68 лет назад по проекту архитектора А.В. Ефимова. Это величественная постройка, сочетающая в себе элементы довоенной архитектуры и сталинского ампира. Фасад украшают арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа. По бокам можно увидеть выступающие части - ризалиты. Для создания реставрационного проекта специалисты исследовали и описали все особенности памятника. "После завершения работ здесь снова планируют открыть ресторан", - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Реставраторы воссоздадут облик здания образца 1954 года. Особое внимание уделят главному фасаду, отделке стен, окон и дверей. На месте колонн реставраторы воссоздадут металлические торшеры. В галереях второго яруса сделают навесы, пропускающие свет. Реставраторы расчистят лестницы и приведут в порядок балясины ограждений лестничных маршей, укрепят кирпичную кладку, сделают гидроизоляцию и восстановят пол в технике терраццо. Лепной декор фасадов отреставрируют, уберут следы старой краски, утраченные фрагменты восстановят по сохранившимся образцам.