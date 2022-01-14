Как москвичи могут помочь больным детям и взрослым

По итогам прошлого года пользователи портала mos.ru перечислили более 13,5 миллиона рублей в организации, подключенные к благотворительному сервису. Средний платеж составил 338 рублей.

Благотворительный сервис на mos.ru, напомню, работает с октября 2020 года. Сейчас к нему подключено уже 60 проверенных благотворительных организаций, помогающих детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья или попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также приютам для бездомных животных. У каждого фонда есть собственная страница, где пользователи могут детальнее познакомиться с его деятельностью. Сервисом сейчас пользуются уже более 19,5 тыс. человек. По словам первого заместителя главы аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, растут и взносы. "Если в начале 2021 года пользователи переводили в адрес благотворительных организаций чуть более 400 тысяч рублей в месяц, то к концу года сумма платежей в месяц превысила 4,7 миллиона рублей", - уточняет он.

Для перевода достаточно выбрать программу и сумму. Авторизованные пользователи по желанию могут настроить регулярные автоплатежи. Сделать это можно после перевода средств на благотворительность в разделе "Мои платежи". Для этого на странице с результатом оплаты надо нажать на ссылку "Подключить автоплатеж", а затем выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. Но настроить автоматические платежи можно только при оплате банковской картой. Сервис доступен и в мобильном приложении "Моя Москва". Его легко найти в разделе "Мои платежи". Чтобы помочь конкретному фонду, нужно нажать на кнопку "Помочь" под его названием и указать сумму перевода.

Жертвуя в среднем по 338 рублей, москвичи за год собрали 13,5 миллиона

С помощью благотворительного сервиса можно поддержать взрослых с онкологическими заболеваниями крови. Многим пациентам с острым лейкозом поможет трансплантация костного мозга. Эти операции в России оплачиваются государством, но подбор донора, заготовка трансплантата и доставка до клиники в квоту не входят. Фонд борьбы с лейкемией направляет средства, полученные через mos.ru, на лечение и обследование пациентов, а также на поиск доноров для пересадки костного мозга. А фонд "Семейный очаг" помогает многодетным и малообеспеченным семьям и родителям детей с инвалидностью. Собранные средства идут на покупку спецпитания для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также протезов и других технических средств реабилитации.