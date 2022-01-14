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14.01.2022 16:55
Рубрика: Экономика

Магазину Billa в Москве грозит закрытие на 90 суток

Магазин Billa в ВАО города Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский:

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в магазине Billa, который расположен по адресу: Измайловский бульвар, д. 60/10. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением".

По его словам, за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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