Московские поликлиники усиливают работу в связи с "омикроном"

Московский Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом внимательно следит за изменениями эпидемиологической обстановки. Во всем мире резко растет заболеваемость коронавирусом в связи с распространением штамма "омикрон", который уже пришел и в Москву.

По опыту стран, которые уже столкнулись с новым штаммом, повышенная нагрузка наблюдается, в первую очередь, на амбулаторное звено. В связи с этим Москва усиливает работу поликлиник, в первую очередь, работу служб дежурных врачей.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова рассказала: "Мы ожидаем значительное увеличение числа заболевших в связи с приходом в Москву штамма "омикрон". Поэтому мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник - в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ. Мы также расширяем спектр доступных диагностических возможностей в поликлиниках. Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам также на месте будут проводить дополнительные обследования - например, взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие".

Для безопасного пребывания в городских поликлиниках на входе проводится бесконтактная термометрия. Для пациентов с повышенной температурой тела и иными симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация, которая позволяет развести поток пациентов с симптомами ОРВИ от пациентов, которые пришли в поликлинику в связи с другим заболеванием. Внутри помещений обязательным является ношение средств индивидуальной защиты.