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14.01.2022 02:00

Москва готова почти вдвое увеличить поставку питьевой воды в Подмосковье

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 7(8655)
С каждым годом в столице сокращается потребление питьевой водопроводной воды. За 10 лет, несмотря на расширение города и строительство новых жилых кварталов, оно уменьшилось почти на 40 процентов. Вместо прежних 216 литров в сутки на каждого москвича теперь приходится 127 литров воды.

Четыре станции водоподготовки ежемесячно производят из Москвы-реки три миллиона кубометров чистой питьевой воды. Это вдвое меньше заложенных и ранее используемых их мощностей. Рекордными остаются сутки 31 декабря 1995 года, когда город вылил 7,5 миллиона кубометров воды. Если разделить этот объем на число жителей, в среднем на человека тогда пришлось по 370 литров в сутки! Но со временем все больше горожан стали использовать современную, более экономную, бытовую технику, поставили в своих квартирах счетчики. В итоге потребление существенно сократилось.

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Свою лепту в экономию ресурсов внесла и модернизация систем "Мосводоканала", который поставляет воду в краны москвичей. Длина водопроводных сетей города более 13 тысяч километров. "Сейчас внедрен автоматический контроль, начиная от забора воды, ее подготовки и доставки до потребителя, - рассказал "РГ" начальник центрального диспетчерского управления АО "Мосводоканал" Андрей Фомушкин. - Случилась авария? Немедленно падает давление в сети. Диспетчер тут же вызывает аварийную службу, круглосуточно дежурят около 40 бригад. В кратчайшие сроки ликвидируется авария, и больших потерь воды не допускается".

Московская вода хорошо очищается, поэтому на нее всегда есть покупатели

Высвободившимся ресурсам уже нашлось применение. "Во многих городах качество водопроводной воды оставляет желать лучшего, - рассказал эксперт. - Жители Подмосковья, например, жалуются на сильную примесь железистых соединений. Поэтому на наш товар нашелся покупатель. В 2018 году между Москвой и областью был заключен договор на поставку водопроводной воды".

Как и москвичам, эта вода поступает к потребителям, не теряя полезных качеств и вкуса, так как лаборатории проверяют ее по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. Сейчас столичную воду поставляют жителям Мытищ, Балашихи, Люберец, Котельников, а также ряда районов городов - Дзержинский, Лыткарино, Видное, Красногорск, Химки, отдельные населенные пункты Ленинского, Одинцовского и Солнечногорского районов Подмосковья. Как отмечает Фомушкин, на их долю приходится около 250 тысяч кубометров воды в сутки: "В 2023 году планируем поставлять на 40 процентов больше".

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