На станции МЦД "Москва-Товарная" обвалилась пешеходная лестница

В пятницу поздно вечером на станции МЦД "Москва-Товарная" обвалился лестничный сход. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожные пути произошло в 21:39 на станции Москва-Товарная Курская Курского направления Московской железной дороги.

"Выход в город на улицу Шоссе Энтузиастов временно ограничен, проход на улицу Международная работает в штатном режиме, - сообщает пресс-служба. - На место оперативно отправлена аварийная бригада. На движение поездов ситуация не повлияла. Для расследования происшествия на МЖД создана комиссия, которая установит причины произошедшего".