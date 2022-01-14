Объемы ипотеки выросли из-за предновогодних акций

В ноябре жители Москвы и области оформили больше кредитов, чем месяцем ранее. Этому способствовали предновогодние акции застройщиков.

Всего жители Москвы и Подмосковья за ноябрь оформили 19,8 тысячи ипотечных кредитов, сообщает Главное управление ЦБ РФ по ЦФО. Это почти на 20% меньше, чем в ноябре 2020 года, но на 4,6% больше, чем в октябре 2021 года. При этом заемщики Москвы получили в банках порядка 11 тысяч таких кредитов на сумму почти 78 млрд рублей, а Московской области - 8,8 тысяч кредитов на 42,3 млрд рублей. ​

Москвичи оформляли ипотеку в среднем на 7,1 млн рублей, жители Подмосковья - на 4,8 млн рублей. При этом средние ипотечные ставки в ноябре в Москве и области составили 7,6%. В столице средняя ставка по ипотеке сократилась за месяц на 0,3 процентных пункта, в Подмосковье - на 0,1 п.п.

Месячный рост объема кредитов был обеспечен рыночной ипотекой. Этому способствовали маркетинговые акции банков и девелоперов в предновогодний период: дисконты на квартиры от застройщиков, субсидированная ипотека под сниженный процент, возможность оформить кредит с минимальным первоначальным взносом, специальные программы рассрочки.