Под Тверью собаки из питомника загрызли шестилетнего мальчика

В Тверской области возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в результате нападения собак.

Трагедия произошла в деревне Аркатово Калининского района. По информации регионального СК РФ, мать ребенка на территории своего домовладения открыла вольеры, где содержатся собаки, чтобы там прибраться.

- Она выпустила не менее пяти собак на территорию огорода. В это время оставшийся без присмотра мальчик прошел на огороженную сеткой территорию огорода, где подвергся нападению собак, в результате чего получил многочисленные травмы, в том числе несовместимые с жизнью, - рассказали в СУ СК.

Прокуратура Тверской области сообщила, что мать ребенка занимается разведением собак.

В отношении матери мальчика Калининский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В СУ СК РФ пояснили, что следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Кроме того, проверку по факту гибели шестилетнего ребенка организовала прокуратура Калининского района. Прокуроры дадут оценка действиям законных представителей несовершеннолетнего и органов профилактики.