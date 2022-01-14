Под Тверью в ДТП погиб начальник районной Госавтоинспекции

Тверские следователи СК РФ выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб начальник ГИБДД Бологовского района.

По данным следственного управления СК РФ по Тверской области, авария с участием автомобилей Renault Logan и ВАЗ 2114 произошла 14 января на 312-м километре автодороги М-10 в районе деревни Дорки Вышневолоцкого городского округа.

- От полученных травм водители автомобилей, один из которых является начальником ГИБДД Бологовского района, скончались на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Ранее областное УГИБДД сообщило, что, по предварительным данным, Renault Logan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, которым управлял начальник ОГИБДД ОМВД России по Бологовскому району капитан полиции Дмитрий Шарапов.

- По факту произошедшего Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, - пояснили в СУ СК.