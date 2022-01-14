Собянин: Количество госпитализаций в Москве не увеличивается, несмотря на COVID-19

В столице не наблюдается увеличение госпитализаций из-за распространения "омикрона". Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы видим, что количество средних и тяжелых заболеваний меньше, чем в предыдущую волну, - сказал мэр. - И несмотря на рост выявленных вновь заболевших, количество госпитализаций не увеличивается. Но надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения, молодого, среднего возраста. Как это будет выглядеть, когда он дойдет до людей старшего поколения, "хроников" и так далее - мне кажется, [будет] другая картина".

Собянин отметил, что ситуация может развиваться по любому сценарию, даже несмотря на то, что "омикрон" считается менее тяжёлым штаммом.

Ранее власти сообщали, что штамм "омикрон" диагностирован более чем у 50% заболевших COVID-19 в Москве.