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14.01.2022 16:07
Рубрика: Общество

Теологов по исламу начали готовить ведущие светские вузы страны

Текст: Владимир Емельяненко

Теологов по исламу начинают готовить ведущие светские вузы России. Об этом на открытии года 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии заявил первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Как в России отметят 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией

Он первым в России защитил докторскую диссертацию по исламской теологии, после того, как ВАК в 2015 году утвердил научную специальность "теология". Так в московской Соборной мечети был открыт 2022 год - Год празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

"Событие празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии не просто инициировано президентом России, праздник станет составной частью года культурного наследия народов России, - говорит председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. - В этом сила и мощь многонациональной и многоконфессиональной российской цивилизации. "Войти в мир сообща" по Корану - созидать и объединять людей, что мы и делаем, ведь праздник пройдет по всей стране".

Также в Соборной мечети Москвы был представлен один ключевых интеллектуальных продуктов года 1100-летия - книжная серия "Исламская мысль в России: возрождение и переосмысление". Его основу составили пока три труда отечественных богословов - "Наследие Хусаина Фаизханова", "Наследие Ризаэтдина Фахретдина" и "Наследие Мусы Бигиева". Изданные книги - начало воссоздания российской исламской богословской школы, которая и станет базой для преподавания ислама на факультетах теологии светских вузов страны.

"Мы понимаем, что переиздание исламского наследия требует переосмысления, - говорит Дамир Мухетдинов. - И тут как ученым, вузам, так и верующим, придется приложить немало усилий и терпения. Главное - не вешать ярлыки. Ведь на пути к знанию, придется понять и принять, что, например, татарский язык богословов - это не современный татарский язык, его молодому татарину понять сложно, нужен перевод не только на татарский, но и на русский и кавказские языки. Что тоже потребует кооперации и взаимоуважения. Только так празднование юбилея не забудется, а через книги превратится в повседневную жизнь вузов - изучение того ислама, который сеет мир и культуру добрососедства".

Как ожидается, серия "Исламская мысль в России: возрождение и переосмысление" будет представлена на 71-м форуме Года 1100-летия, который охватит все регионы. В частности, пройдут международные, научные, культурные, просветительские саммиты, коллоквиумы, фестивали, а также будут открыты факультеты теологии в вузах и заложено строительство ряда мечетей в разных регионах.

Справка "РГ"

В 921 году Алмуш - правитель Волжской Булгарии, средневекового государства Поволжья и Прикамья, исповедуя ислам, обратился в Арабский халифат - в Багдад, к халифу из династии Аббасидов аль-Муктадиру. И попросил прислать богословов, знающих законы ислама, оказать помощь в строительстве мечетей. В мае 922 года по прибытии арабского посольства на курултае - съезде народов Волжской Булгарии - Булгарией официально был принят ислам.

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