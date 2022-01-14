Новости

Собянин: Количество госпитализаций в Москве не увеличивается, несмотря на COVID-19 21:55
В массовой аварии на Дмитровском шоссе пострадали два человека 21:44
"Несколько удивило": Новак ответил на обвинения "Газпрома" в энергокризисе ЕС 21:34
Пушков: Сенаторы США соревнуются по санкциям против России 20:40
Вакцинацию от COVID-19 прошли больше половины пожилых граждан 19:44
Отрасль по обработке отходов сможет привлекать кредит под 3,5% 19:38
Правоцентристы Италии выставили кандидатуру Берлускони на президентских выборах 19:35
Голикова уточнила, кто может оформить ковид-сертификат по антителам 19:34
Мурашко: "Омикрон" в 5 раз повысил риск повторного заражения ковидом 19:32
Утилизация тары не приведет к росту цен более 1,5% 19:29
Глава Минздрава назвал долю детей среди зараженных коронавирусом 19:23
Новак: Самый перспективный способ получения водорода - из атомной энергии 19:08
Голикова подтвердила, что штамм "омикрон" вытеснит "дельту" 19:07
В Белгороде "стальная бабушка" отметила 100-летие новым рекордом 19:06
Мурашко назвал два симптома осложнений при заражении "омикроном" 19:00
Глава ФНС: Личным кабинетом налогоплательщика пользуются более 40 млн человек 18:43
Новак: Доля солнца и ветра в энергобалансе России вырастет до 12% 18:40
Голикова назвала число неблагополучных по COVID-19 регионов 18:37
Новак: С рынка традиционной энергетики Россия уйдет последней 18:34
ФСБ показала видео задержания группировки хакеров "REvil" 18:32
Токаев приказал смягчить наказание участникам беспорядков в Казахстане 18:11
Российские биатлонистки стали третьими в эстафете в Рупольдинге 18:04
Новак: Мировое энергопотребление за 15-20 лет вырастет на 30% 17:51
Абрамченко: Мусорная реформа не приведет к росту цен 17:49
Глава МИД Финляндии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 21:44
Рубрика: Происшествия

В массовой аварии на Дмитровском шоссе пострадали два человека

Текст: Ирина Огилько

Вечером в пятницу на Дмитровском шоссе возле Окружного проезда произошла авария с участием семи машин. Два человека пострадали. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Фото: Сергей Ведяшкин/ Агентство «Москва»
После аномально низкого давления Москву ждет "барическая пила"

По данным правоохранительных органов, авария произошла в 18:15 на Дмитровском шоссе в районе дома 46. Это дублёр основной магистрали. В настоящее время две полосы все ещё для движения перекрыты. Объехать место инцидента можно только по выделенной полосе для автобусов. Пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.

В пробке, образовавшейся из-за аварии, потерять можно до 20 минут.

Что стало причиной аварии, выясняется. На месте работают правоохранительные органы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал голословными заявления о якобы подготовке Москвой провокации в Донбассе
Силуанов оценил готовность российской экономики к новым санкциям
Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения
Путин назначил Бориса Грызлова новым послом РФ в Беларуси
Посольство РФ: Россиянка погибла во время погромов на юге Казахстана
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло
В суд можно зайти в режиме онлайн