В массовой аварии на Дмитровском шоссе пострадали два человека

Вечером в пятницу на Дмитровском шоссе возле Окружного проезда произошла авария с участием семи машин. Два человека пострадали. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным правоохранительных органов, авария произошла в 18:15 на Дмитровском шоссе в районе дома 46. Это дублёр основной магистрали. В настоящее время две полосы все ещё для движения перекрыты. Объехать место инцидента можно только по выделенной полосе для автобусов. Пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.

В пробке, образовавшейся из-за аварии, потерять можно до 20 минут.

Что стало причиной аварии, выясняется. На месте работают правоохранительные органы.