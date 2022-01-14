В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

Сотрудники казенного учреждения (ГКУ) "Организатор перевозок" усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в столичном транспорте. Усиление связано с ростом заболеваемости COVID-19, и в частности новым штаммом "омикрон".

"В настоящее время ситуация с заболеваемостью штаммами COVID-19, в том числе "омикроном", очень напряженная. Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов", - передает слова руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова РИА Новости.

За соблюдением антиковидных мер безопасности следят специалисты предприятия во время проверок на входах в метрополитен, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.

Напомним, что ранее подсчитали количество нарушителей в минувшем году на транспорте. Ими оказались 550 тысяч человек. А за новогодние праздники выявили еще более 6 тысяч нарушителей масочного режима, что вдвое больше, чем в тот же период 2021 года.