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14.01.2022 10:41
Рубрика: Происшествия

В Москве произошла драка со стрельбой

Текст: Михаил Фалалеев

Около одного из ночных заведений на улице Академика Королева произошел конфликт между двумя мужчинами и 18-летним москвичом.

МВД предлагает высылать из страны иностранцев за драки и иные нарушения

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что после звонка молодого человека на помощь приехал его отец. Выйдя из автомобиля, он вместе с сыном направился в сторону обидчиков. Между ними завязалась драка, в ходе которой отец нанес оппонентам удары рукояткой пистолета в область рук и головы, а затем произвел несколько выстрелов. После этого они уехали на машине.

По вызову на место происшествия прибыл наряд полиции. Один из потерпевших с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Хулигана задержали по месту проживания в квартире на Большой Марфинской улице. Им оказался 47-летний житель столицы. Его сын проходит по делу свидетелем. При обыске в квартире был обнаружен травматический пистолет, из которого были совершены выстрелы, а также несколько карабинов и охотничьих ружей, патроны. На все оружие у него имелось разрешение.

Кроме того, полицейские изъяли два контейнера с электрическим подогревом и освещением, внутри которых находились растения. Со слов задержанного, растения являются коноплей и выращиваются для собственного употребления без цели сбыта. Изъятые оружие и растения направлены на экспертизу и исследование в ЭКЦ УВД СВАО Москвы. С задержанного взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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