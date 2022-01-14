В Подмосковье могут начать маркировать домашних собак

Регистрацию и маркировку домашних собак и кошек могут ввести в Подмосковье. Такой законопроект предполагают разработать депутаты Мособлдумы.

Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, проект закона "О регулировании отдельных правоотношений в области ответственного обращения с животными в Московской области" планируется подготовить в 2022 году. Принятие проекта закона позволит создать единую информационную базу домашних животных. Это облегчит поиск потерявшихся питомцев и сократит количество бездомных животных на территории области.

Как не исключает депутат, маркировка собак может стать обязательной, чтобы привлекать к ответственности владельцев в случае нападения их питомцев, а также сократить число животных без владельцев, и, как следствие, нагрузку на приюты. Оплачивать саму процедуру маркировки будут из бюджета области, хозяину только придется оплатить бирку или чип. Принятие такого закона не противоречит законодательству Российской федерации, согласно федеральному законодательству, регулирование данного вопроса отдается полностью на региональный уровень.