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14.01.2022 02:42
Рубрика: Происшествия

В Тамбове хирурги спасли девочку, проглотившую сорок магнитных шариков

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Хирурги тамбовской областной больницы спасли девочку, проглотившую сорок магнитных шариков, приняв их за конфеты. Здесь, в коллекции эндоскопического кабинета, более полутора сотен предметов, извлеченных из детских желудков. Батарейки и магниты - самые опасные из них.

- Первые окисляются, а вторые, попав в разные отделы желудочно-кишечного тракта, притягиваются друг к другу и сжимают его стенки. Если их оперативно не удалить, быстро разовьется некроз, - рассказала представитель больницы Татьяна Загунова.

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Именно так произошло. Девочка несколько дней тянула в рот глянцевые темные "конфеты". Лишь когда заболел живот, началась тошнота, родители выяснили, чем "питался" ребенок. Большую часть магнитов врачи достали зондом через пищевод. Остальные удалили оперативным путем. Теперь пациентка чувствует себя нормально. А медики призывают: если инородный предмет попал в организм, срочно доставьте ребенка в больницу.

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