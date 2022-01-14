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14.01.2022 08:11
Рубрика: Происшествия

В Бурятии рядом с Северомуйским тоннелем произошло землетрясение

Текст: Ольга Коваль

Утром 14 января сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Муйском районе Республики Бурятия. Магнитуда сейсмособытия составила 3,9, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, ссылаясь на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Жители Сахалина ощутили трехбалльное землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в 30 километрах к юго-западу от поселка Северомуйск, рядом с которым находится самый длинный в России железнодорожный тоннель Байкало-Амурской магистрали.

Как пишет "Интерфакс", в Северомуйске ощущались подземные толчки силой четыре балла, внутри тоннеля - 3-4 балла.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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