В Бурятии рядом с Северомуйским тоннелем произошло землетрясение

Утром 14 января сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Муйском районе Республики Бурятия. Магнитуда сейсмособытия составила 3,9, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, ссылаясь на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался в 30 километрах к юго-западу от поселка Северомуйск, рядом с которым находится самый длинный в России железнодорожный тоннель Байкало-Амурской магистрали.

Как пишет "Интерфакс", в Северомуйске ощущались подземные толчки силой четыре балла, внутри тоннеля - 3-4 балла.