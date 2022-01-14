В Хабаровском крае женщину задержали за покупку таблеток для похудения

Жительница Советской Гавани, заказавшая через интернет препарат для похудения, стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде сильнодействующих веществ.

Как сообщили в Дальневосточном таможенном управлении, в посылке, доставленной заказчице из Казахстана, сотрудники службы обнаружили 480 капсул, в которых содержалось 158 граммов запрещенного к ввозу в Россию вещества - сибутрамина. Он опасен тем, что вызывает привыкание, негативно сказывается на работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, имеет много противопоказаний.

"Нарушительница была задержана сотрудниками Хабаровской таможни после получения посылки при выходе из отделения почтовой связи", - говорится в сообщении.

Правоохранителям женщина рассказала, что приобрела таблетки для себя, желая похудеть. О том, что ввозить их в страну запрещено, гражданка знала. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы.