В Приморье экс-начальника таможенного поста будут судить за взятку

В Приморье направлено в суд для рассмотрения по существу дело бывшего начальника таможенного поста "Морской порт Славянка" Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России. Его обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов рублей, сообщает официальный сайт Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, с 1 октября 2020 года по 4 марта 2021-го тогда еще начальник поста получил взятку от владельца судна через посредника. "Вознаграждение" передавалось за заведомо незаконное бездействие - таможня должна была "закрыть глаза" на информацию о перевозке на судне незадекларированных автомобильных колес, не искть груз и не привлекать к ответственности за правонарушение капитана судна.

Ранее сообщалось, что к уголовной ответственности за аналогичное преступление, совершенное при таких же обстоятельствах, привлечены еще несколько бывших сотрудников таможни. Расследование в отношении них завершено, дела ушли в суд.

Преступление было выявлено при взаимодействии сотрудников Следственного комитета, УФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточного таможенного управления. Уголовное дело заведено в сентябре, подозреваемых тогда отправили под домашний арест.