В Забайкалье сотрудник ГИБДД во время погони застрелил мужчину

В Забайкалье отстранили от службы сотрудника ГИБДД, который во время погони застрелил мужчину.

Ночью в городе Балей при патрулировании улиц экипаж Госавтоинспекции обратил внимание на автомобиль Toyota Vista, который ехал с большой скоростью. Водитель не остановился на требование полицейских - наоборот поддал газу и попытался скрыться.

Преследуя машину, правоохранители по громкой связи требовали остановиться, но водитель не реагировал. На выезде из города иномарка забуксовала. Нарушитель выскочил из нее и попытался скрыться. Сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия. Затем выстрелил непроизвольно.

"По предварительным данным, полицейский в ходе преследования поскользнулся и по неосторожности произвел неприцельный выстрел", - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

На место происшествия была вызвана "скорая", сотрудники которой констатировали смерть мужчины. Погибшим оказался ранее судимый за кражу и причинение вреда здоровью местный житель.

Сформирована комиссия из числа представителей регионального УМВД. Сотрудники управления установят точные обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям руководителей подразделения по организации и контролю за служебной подготовкой личного состава.