Видео: В Биробиджане спасли замерзающую собаку с щенками

Биробиджанские спасатели достали из-под бетонных плит трех замерзающих собак - мать и двух еще слепых щенков. Животных обнаружили волонтеры и вызвали МЧС.

Семейство жило в канаве под пятиметровыми бетонными плитами, наваленными друг на друга. Неизвестно, сколько времени они провели там, пока их не обнаружили местные жители. Извлечь животных самостоятельно они не смогли, и с начала года постоянно подкармливали.

- Сегодняшняя ночь была очень холодной, до -39 градусов, собака перестала отзываться и не вышла за кормом, что мы им принесли! Поэтому решили вызвать МЧС, - рассказала спасателям женщина-волонтер.

- Профессионалы смастерили длинный железный инструмент из спасательных приспособлений - багров. Его обмотали ветошью и стали аккуратно выталкивать с одной стороны собак, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Первой смогли освободить мать. На нее надели ошейник, а после успокаивали: "Потерпи, достанем твоих детишек. Все будет хорошо, не переживай". Вскоре удалось извлечь и щенков. Их сразу обернули теплым одеялом, чтобы отогреть. Вся спасательная операция длилась три часа. Сейчас четвероногое семейство отправилось в квартиру волонтера.

Стоит отметить, что сотрудникам МЧС регулярно приходится помогать животным. За прошедший год таких спасенных было 56, в наступившем это первый случай.