Воспитанник хабаровской школы-интерната ударил ножом товарища

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в отношении 17-летнего воспитанника хабаровской школы-интерната №3. Молодой человек обвиняется в том, что ударил ножом в грудь другого учащегося заведения.

По предварительной версии, 10 января двое школьников поссорились и во время конфликта один из них схватил нож. Раненого подростка доставили в Детскую краевую клиническую больницу имени А.К.Пиотровича, где экстренно прооперировали.

"В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.

"Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц общеобразовательного учреждения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Анна Исаева.