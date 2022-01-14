Арестованы пермяки, варившие мефедрон рядом со зданием наркоконтроля

В Перми двум местным жителям предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, следствием установлено, что пермяки заказали в интернет-магазине реагенты и оборудование для приготовление психотропных препаратов. В дальнейшем в подвале одного из многоквартирных домов фигуранты оборудовали лабораторию, где изготовили партию запрещенного мефедрона.

Стоит отметить, что дом, где размещалась подпольная лаборатория, соседствует со зданием пермского наркоконтроля. Уже через несколько дней изготовителей наркотика задержали.

В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.