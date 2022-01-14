Ижевские врачи спасли ребенка с редким заболеванием кишечника

В Ижевске хирурги провели сложную операцию двухлетнему пациенту. У ребенка была патология развития кишечника, которая угрожала его жизни, сообщили в минздраве региона.

Заболевание оказалось редким - оно встречается с частотой один случай на 5000 новорожденных, рассказали врачи первой республиканской детской клинической больницы. Они решили оперировать малыша максимально бережным эндовидеоскопическим способом, через небольшие разрезы-проколы.

Операция длилась 2,5 часа. При этом бригада использовала новое оборудование, которое поступило в РДКБ осенью 2021 года. Эндовидеоскопическая стойка позволяет хирургу видеть все, что происходит внутри брюшной полости, на специальном экране. Мальчик хорошо перенес операцию, его уже выписали из больницы.

"Щадящие операции позволяют минимизировать, а в некоторых случаях полностью избежать нахождения детей в реанимационном отделении, а также значительно сокращают сроки восстановления, - пояснил главный врач РДКБ Павел Пупков.

Новое оборудование стоимостью 15 миллионов рублей оплатил бюджет республики. Благодаря такой медтехнике врачи смогут расширить спектр эндовидеоскопических операций в хирургии и урологии, уточняется в пресс-релизе минздрава.