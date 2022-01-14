Пермские приставы арестовали оружие Третьего рейха

В Пермском крае у супругов, подавших на развод, предметом спора при разделе имущества стали антикварные вещи стоимостью более 10 миллионов рублей.

Как пояснили в региональном УФССП, по решению суда, для дальнейшего раздела имущества арест был наложен на антикварное оружие Третьего рейха в количестве 10 штук, а также три килограмма ювелирных изделий и иконы с отделкой из драгоценных металлов и камней.

На все предметы роскоши были составлены акты описи и ареста. Имущество передано на ответственное хранение мужчине. Напомним, что за реализацию имущества, подвергнутому описи и аресту, виновным грозит лишение свободы сроком до двух лет.