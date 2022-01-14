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14.01.2022 15:15
Рубрика: Происшествия

МВД проверит видео с девушкой, танцевавшей на пилоне на фоне часовни

Текст: Мария Волкова

В социальных сетях было опубликовано видео с девушкой, танцующей в откровенном наряде на пилоне в центре Дзержинска на фоне часовни. Полиция изучает размещенный ролик.

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Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области. "В настоящее время полиция изучает опубликованное в сети Интернет видео с девушкой, танцующей в городе Дзержинске. В зоне видимости расположена постройка религиозного назначения", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В управлении уточнили также, что заявления в полицию от граждан, оскорбленных данным танцем, не поступали. Впрочем, в комментариях к опубликованному видео у пользователей возникло немало вопросов к уместности подобного танца.

Сама девушка в соцсетях прокомментировала происходящее.

- Мой выход на улицу был лишь моим собственным интересом к своим возможностям, - цитирует ее РИА Новости.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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