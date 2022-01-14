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14.01.2022 03:30
Рубрика: Культура

Программу "Золотой маски" открыл пермский балет

Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
На сцене "Новой оперы" пермская труппа показала вечер одноактных балетов. В программе - номинированные на "Золотую маску" "Озорные песни" Антона Пимонова, его "Концерт N 5", вошедший в лонг-лист, и "Когда падал снег", за который пять лет назад Даглас Ли был отмечен "Маской" как лучший хореограф.
Изящной иронии "Озорных песен" свинцовая суровость оказалась не к лицу. Фото: Антон Завьялов Изящной иронии "Озорных песен" свинцовая суровость оказалась не к лицу. Фото: Антон Завьялов
Изящной иронии "Озорных песен" свинцовая суровость оказалась не к лицу. Фото: Антон Завьялов

Постановки Пимонова были первыми его работами для пермской труппы, которую он возглавил. Первая - камерная для трех пар, и вторая - для большого кордебалета, трех пар и дуэта солистов, несут радость взаимного узнавания, даже ликование от ощущения общей группы крови у постановщика и танцовщиков. Гастрольная сцена и конкурсный контекст вывели на первый план другие эмоции - чувство ответственности и напряжение. Энергичному прокофьевскому "Концерту N 5" это пошло на пользу, а вот изящной иронии "Озорных песен" свинцовая суровость оказалась не к лицу.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Пермский театр оперы и балета откроет фестиваль "Золотая Маска" в Москве

Хотя и она не скрыла виртуозного разнообразия в плетении хороводов, составлении мужских дуэтов и женских трио, парадоксальных "обмороков" и взлетов. Внезапные паузы и смены ритма эффектно задавал дирижер Артем Абашев, солировавший на фортепиано в "Озорных песнях" (его достойным партнером был баритон Константин Сучков) и руководивший оркестром в концерте Прокофьева.

За звание лучшего балета будут бороться еще девять постановок. Из них две (Autodance театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Postscript продюсерской компании MuzArts) перенесены из Европы, остальные - оригинальный продукт. В третий раз участвуе-гот в конкурсе Самарский театр оперы и балета, он представит "Фортепианный концерт" на музыку Шостаковича, поставленный прошлогодним победителем "Маски" Максимом Петровым. Театр привезет всю программу, созданную к юбилею Победы и включившую раритетную советскую хореографию, в том числе "Ленинградскую симфонию" Игоря Бельского.

Благодаря "Ленинградской симфонии" в новой версии Сергея Боброва после многолетнего перерыва прорвался в круг номинантов красноярский театр. Его спектакль - не только и не столько балет, сколько синтез искусств, который может себе позволить современный оперный театр. Причем ведущая роль в нем принадлежит оркестру под управлением Ивана Великанова.

"Чайка", представляющая в конкурсе Большой театр, стала за полгода хитом московского балетного репертуара. Как превратились в полнометражный балет опера "Мавра", "Байка про Лису", цикл фортепианных пьес "Пять пальцев" и одноактный "Поцелуй феи" Стравинского? На сцене Мариинского театра их соединил все тот же Максим Петров. Стравинский и импресарио Сергей Дягилев вели действие этого балета, перемещаясь от фольклорной "Байки" через пушкинские мотивы "Мавры" к таинственности "Поцелуя феи". А оркестр во главе с Валерием Гергиевым и петербургские балерины воплотили идею петербургских сновидений. Но увидеть эту сложносочиненную постановку можно только в Петербурге.

Самым спорным балетом нынешней "Золотой маски" наверняка окажется уральский "Конек-горбунок" - его покажут в трансляции из Екатеринбурга

Только в родном городе показывает своего "Конька-горбунка" екатеринбургский театр "Урал Опера Балет". Авторы либретто Вячеслав Самодуров и Богдан Королек пригласили заводилами в старую историю Петра Ершова рэперов Наума Блика и T-Bass и художницу Электротеатра Станиславский Анастасию Нефедову. Хореографы - Самодуров и Антон Пимонов - не упустили инициативу, экспериментируя с брейком и хип-хопом. Венчает балет гран па - классическое по структуре, брызжущее иронией и мальчишеским задором: в нем соединяются танго, ирландский танец, молдовеняска и даже боевые номера в духе грузинского ансамбля Сухишвили-Рамишвили. Этот балет наверняка вызовет наибольший разброс мнений. "Золотая маска" подарит возможность увидеть трансляцию спектакля.

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