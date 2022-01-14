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14.01.2022 16:21
Рубрика: Власть

Путин обсудил с губернатором Пермского края новые школы, больницы и дома

Текст: Айсель Герейханова
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел в пятницу в Кремле встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Манохиным. Строительство жилья, новых больниц и школ стали главными темами разговора.

У Пермского края полномасштабные программы, которые охватывают все отрасли - от культуры до спорта, рассказал президенту Махонин.

Так, в регионе планируется до 2024 года построить 24 больницы. "Что касается краевой столицы, это долгожданная инфекционная больница. Рассчитываем на меры федеральной поддержки, здесь работаем с правительством Российской Федерации. Задача - в 2023 году эту больницу построить и перенести ее из центра города", - добавил Махонин.

В Пермское крае также строится 10 школ и четыре детских садика. Кроме того губернатор обратил внимание на специализированную школу "Фотоника" - новый корпус был сдан 1 сентября. Там ребята  уже со школьной скамьи проходят обучение вместе Пермской научно-производственной приборостроительной компанией занимаются. "Мы стараемся все школы строить с какой-то специализацией", - пояснил Махонин.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Ветхое и аварийное жилье - острая для региона проблема. До недавнего времени Пермский край занимал  75-е место по этому вопросу. "Мы действительно приложили достаточно большие усилия, для того чтобы эту ситуацию переломить.", - отметил Махонин. Так, в 2020 году каждый десятый квадратный метр жилья в России был расселен в Пермском крае. "Идет очень масштабное расселение. Жилищные условия улучшили порядка 16 тысяч пермяков. Это позволило нам получить опережающими темпами финансирование в размере 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета, чтобы на год раньше закончить федеральную программу, до 2024 года", - рассказал Махонин.

Активно в регионе идет и жилищное строительство. "Мы строим миллион квадратных метров жилья. Сейчас - 1,3 миллиона квадратных метров жилья с перспективой до 2024 года на 1,5 миллиона. Конечно, этому способствует и программа по льготной ипотеке", - считает губернатор. "Как дела в Березниках?", - поинтересовался Путин. Махонин сообщил, что переселение людей на финальной стадии, хотя и было тяжело. "Сдали самую крупную школу в этом микрорайоне - он называется "Любимов" - на 1224 места с двумя бассейнами, которыми будут также пользоваться жители. Уже построено два детских садика", - рассказал губернатор.

Путин и Махонин также обсудили разработку отечественных авиадвигателей. "Вы часто интересуетесь авиационными двигателями "ПД-14", "ПД-35", и мне посчастливилось быть, когда наш самолет МС-21 на международной выставке в Эмиратах уже полетел на пермском двигателе. Это большая гордость", - рассказал губернатор. Он также выразил пожелание, чтобы авиационные компании делали "железные" заказы на "МС-21" с отечественным двигателем. Еще одна просьба от губернатора - поощрить легендарного конструктора авиадвигателей Александра Иноземцева, которому исполнилось 70 лет. "Обязательно", - согласился Путин.

В следующем году Перми исполняется 300 лет. В рамках подготовки празднования даты идет масштабное благоустройство города: ремонт фасадов здания, восстановление объектов культурного наследия. "На улице Сибирской что вы планируете сделать?",  - поинтересовался президент. "Сибирская - это ее исторический облик, это фасады, это благоустройство. Хотим сделать по такой модели, как Бульварное кольцо в Москве. Это гранит, это новые остановки", - сказал Махонин. Он также рассказал про благоустройство долин малых рек, чтобы люди могли совершать пробежки и прогулки. "Чтобы люди использовали", - отметил Путин. Махонин пригласил президента на празднование 300-летие Перми. "Спасибо", - ответил президент.

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