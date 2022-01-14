СКР взял под контроль расследование причин отравления школьников в Чувашии

В четверг, 13 января, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Чувашской Республике Александру Полтинину доложить о ходе проверок по факту массового заболевания учеников средней школы N 16 города Новочебоксарска.

По предварительным данным, которыми на этот момент располагает следствие, 12 января в школу не пришли 197 учащихся. Учителя кинулись выяснять, что случилось и куда делись ученики.

Оказалось, что большая часть школьников, со слов их родителей, жалуется на повышение температуры, расстройство пищеварительной системы и слабость.

Все эти симптомы появились у детей после посещения школы днем ранее. За медицинской помощью на этот момент обратились больше 40 детей. Один из ребят госпитализирован, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

В настоящее время следователи уже успели провести осмотр помещений учебного заведения, опросить очевидцев. Еще следователи изучают, как соблюдались в этой школе санитарно-эпидемиологические правила при организации питания учеников. В СК заверили, что при наличии оснований обязательно дадут правовую оценку действиям или бездействию конкретных людей, ответственных за произошедшее, обязательно установят причины и условия, которые привели к этому ЧП.

А пока ход и результаты проверки поставлены лично Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

К сожалению, массовые отравления в школах встречаются. Так, накануне Нового года в Ленинградской области Роспотребнадзор начал разбираться с отравлением детей в школе Всеволожского района. Против руководства школы возбуждено административное дело.

А минувшей осенью в подмосковном Клину сразу 20 школьникам потребовалась помощь медиков. Шестерых ребят оставили в больнице. А сразу после врачей в школу пришли сотрудники Следственного комитета.

После посещения школы днем ранее за медицинской помощью обратились больше 40 детей

Но и дома, если взрослые невнимательны, детей подстерегает опасность. Так, только за новогодние каникулы в больницы Санкт-Петербурга попали около сотни детей. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина. В списке госпитализированных есть дети, пострадавшие от петард, удара током.

Но больше всего тех, кто отравился. Таких детей свыше 40 человек. Причем большинство детей находятся в состоянии средней тяжести и тяжелом. Среди таких ребят есть и те, кто получил отравление алкоголем. По словам детского омбудсмена, особое внимание проверяющие обращают на пациентов из интернатов и детских домов.