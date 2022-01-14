В Башкирии на терапевта завели пять дел за подделку справок о вакцинации

Участковый-терапевт больницы Нефтекамска стала фигурантом пяти уголовных дел по статьям получение взятки, мелкое взяточничество и служебный подлог. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

Женщина попала в поле зрение следователей еще в прошлом году. Тогда ее заподозрили в получении взятки в размере 33 тысяч рублей от директора салона красоты за подделку документов о вакцинации от коронавируса работниками салона. Было возбуждено дело, в ходе расследования которого сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Краснокамского района совместно со следователями СК выявили новые факты получения взяток.

Теперь 40-летнюю женщину подозревают в том, что она через посредника получила 42 тысячи рублей от администратора ювелирного магазина за то, что оформила подложные документы о проведении осмотров сотрудников магазина и родственников администратора перед вакцинацией, а потом внесла данные об их вакцинации от коронавирусной инфекции в единую государственную информационную систему здравоохранения.

Также следствие считает, что с августа по сентябрь 2021 года подозреваемая получила еще от троих человек за аналогичные услуги мелкие взятки в размере от двух до четырех тысяч рублей. В ходе следствия выявили также факт получения терапевтом 4,5 тысячи рублей от жителя Нефтекамска за выдачу "липового" больничного листа.

Медику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.