В Казани отправили под домашний арест начальника IT-отдела МВД по РТ

Советский районный суд Казани вынес решение о домашнем аресте начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану. Сотруднику ведомства инкриминируются два эпизода взятки за помощь в заключении контрактов на поставку оборудования.

Полицейского задержали 12 января сразу после возбуждения уголовного дела. По данным следствия, незаконные вознаграждения в размере 75 тысяч рублей и 100 тысяч рублей он получил от гендиректора одной коммерческой организации. Деньги передавались в ноябре-декабре 2019 года и декабре 2020-го - январе 2021-го.

Заседание по избранию меры пресечения, отмечает "Татар-информ", было частично закрыто для представителей СМИ, их попросили удалиться на время оглашения материалов следствия.

Ходатайство о домашнем аресте было подано, поскольку обвиняемый сотрудничает со следствием и частично признал вину. По словам следователей, мера, связанная с ограничением свободы, вызвана тем, что фигуранту известные данные свидетелей, некоторые из которых являются его непосредственными подчиненными.