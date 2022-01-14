В Саранске наладили переработку новогодних елок

В столице Мордовии наладили экологичную утилизацию новогодних елок. После череды зимних праздников деревья, оставленные горожанами у мусорных контейнеров, пойдут на переработку: из них будут изготавливать компост.

Акция, объявленная региональным оператором по обращению с ТКО, стартовала после встречи Старого Нового года и продлится до конца января.

Как стало известно "РГ", для того чтобы сдать деревце на утилизацию, достаточно просто вынести его на контейнерную площадку. При этом не нужно пытаться запихнуть елку в контейнер - просто оставьте ее рядом. Второе условие: на елочке не должно быть ничего - ни остатков мишуры, ни других украшений. Не следует связывать дерево, обматывать скотчем, упаковывать в пакеты и пленку.

В дальнейшем собранные елки отправят на переработку. Специальный шредер измельчит деревья в мелкую щепу, которую потом сложат в бурты для компостирования. Спустя три месяца полученный материал превратится в экологически чистый компост, пригодный для использования в сельском хозяйстве.

В итоге елки принесут пользу природе в качестве ценного удобрения, а не попадут на мусорный полигон.

Напомним, что экоактивисты давно выступают против отправки елок на полигоны: там хвойные деревца не разлагаются, а способствуют образованию метана.

Следует отметить, что попытки наладить экологичную утилизацию новогодних елочек предпринимались в Саранске и прежде: ранее часть деревьев принимал в качестве зеленой подкормки местный зоопарк.