В Удмуртии спасатели вытащили из ледяной трещины трехлетнего ребенка

В Балезинском районе Удмуртии спасатели вытащили из ледяной трещины трехлетнего мальчика. Об этом рассказала ВКонтакте пресс-служба МЧС региона. Сигнал о происшествии поступил из села Люк. Очевидцы сообщили, что около деревенской водонапорной башни под лед провалился ребенок.

Мальчик гулял вместе со старшими братом и сестрой и неожиданно исчез в сугробе, под которым оказался слой льда, а в нем глубокая трещина. При попытке выбраться самостоятельно малыш проваливался еще больше.

На место сразу же приехал местный пожарный Алексей Алексеев. Чуть позже к нему присоединился еще один спасатель, Александр Наговицын. У него был выходной, но, узнав о ЧП, он тут же пришел на помощь коллеге, пояснили в ведомстве.

Пожарные и местные жители с помощью бензопилы и инструментов расширили края трещины и достали ребенка. Мальчик не пострадал, но на всякий случай его оправили для обследования в медпункт.