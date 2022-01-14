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Рубрика: Общество

Закрытый российский регион стал туристической Меккой

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
"Жигулевская кругосветка" - это когда любители путешествовать на ялах и байдарках делают круг вокруг Самарской Луки. Есть еще село Ширяево, где молодой Илья Репин писал этюды к "Бурлакам на Волге". Места в Самарской области - удивительные. И по красоте, и по историческим событиям. Туристическая Мекка, одним словом.
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

По итогам 2021 года область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга. Его составители - журнал о внутреннем и въездном туризме "Отдых в России" и Центр информационных коммуникаций "Рейтинг"- собрали и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ. Взяли комментарии у маститых экспертов, чтобы оценить развитие внутреннего и въездного туризма как в России в целом, так и во всех ее регионах.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В этом конкурсе Самарская область продемонстрировала успешную динамику. Если в 2019 году регион занимал двадцатую строчку рейтинга, в 2020-м - 14, то уже в прошлом году - вошел в почетную десятку. И это при том, что в советские времена напичканный оборонными заводами край был закрыт для туристов, да и в последующие десятилетия мало чем привлекал избалованных Турцией и Испанией соотечественников.

Но, как видим, времена меняются, благо Самарской области реально есть, что предложить гостям - от памятников природы и истории до уникальных фестивалей.

Приоритетным видом туризма является экологический. В области - уникальные природные ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий. Лидерами спроса здесь являются национальный парк "Самарская Лука", Жигулевский заповедник, Рачейский и Муранский боры, Подвальские террасы. Только в "Самарскую луку", по данным администрации нацпарка, поток туристов за год вырос почти на 86 процентов и составил более 122 тысяч человек.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Но, чтобы достойно принять столько гостей, одних волжских красот и даже солнечной погоды (прошлое лето побило все рекорды тепла и света) недостаточно. Нужно ускоренное развитие инфраструктуры отдыха. Существенным подспорьем в этом стал новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

В прошлом году в области реализовано 14 проектов, ставших победителями конкурса на грантовую поддержку из федерального бюджета. Среди них - строительство новых и оснащение существующих кемпингов и глэмпингов, развитие велосипедных маршрутов и катания на собачьих упряжках, создание новых сервисов для туристов

В конце прошлого года Самарская область заключила соглашение с Корпорацией "Туризм.РФ" и Русским географическим обществом. Это поможет не только созданию новых объектов, но сохранению природных ресурсов губернии. Что очень важно, так как в ближайшие годы здесь будет проведено благоустройство живописных заволжских сел, горы Светелка и незамерзающего Голубого озера. А в селе Ширяево работы идут полным ходом.

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В селе Переволоки пока работают над концепцией развития территории. Его столь непривычное для приезжих название произошло от того, что в старину в этом месте лодки перетаскивали "волоком", сокращая путь по Волге. Село знаменито и тем, что местные жители активно занимались рыбным промыслом. Задача проекта - сделать село туристическим центром не только регионального, но и российского значения.

Привлекают туристов и уникальные события всероссийского и мирового масштаба. Например, фестиваль "Волгафест" из трехдневного превратился в двухнедельный. По данным, полученным с помощью технологии Big Data, с 7 по 20 июня фестиваль посетили более 515 тысяч человек.

Четырнадцать дней длился международный фестиваль искусств "Шостакович XX век". Это позволило гостям спланировать наиболее удобный график участия в фестивале и познакомиться с Самарской областью, не привязываясь к одному уикенду. Такой график принес дополнительный турпоток, поддержал предприятия отрасли. Некоторые гости приезжали в Самару на два уикенда. Активными темпами в регионе развивается медицинский туризм.

Фото: iStock
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Существенный позитивный эффект оказал туристический кешбэк. В Самарской области в этой программе в прошлом году приняло участие 69 туроператоров, гостиниц, баз отдыха, что позволило предложить потребителю комфортную цену с учетом возврата 20 процентов денежных средств.

Стоит признать, что до коронавируса в России была серьезно нарушена модель внутреннего туризма, поскольку активно развивался выездной туризм. Была создана культура, когда наш турист уезжал отдыхать за границу, и мы этому потакали. По подсчетам экспертов, каждый год около 35 миллиардов долларов тратили российские туристы за границей.

То есть каждый год, на протяжении 20 лет, мы увозили деньги, которые инвестировались в создание инфраструктуры Турции, Греции, Египта и других стран.

Чтобы выправить ситуацию и ускорить процесс создания собственных туристических кластеров, была образована корпорация Туризм.РФ, которая уже отобрала 53 проекта. В их число попали не только самарские.

Справка "РГ"

Соглашение, подписанное в конце прошлого года между Самарской областью и Русским географическим обществом, позволит изучать и сохранять природное, историческое и культурное наследие региона.

Планируется и проведение совместных научно-исследовательских изысканий, в том числе, по установления возраста Самары. Официальной датой появления города пока считается 1586 год, когда был дан указ царя Феодора Иоанновича о возведении крепости на стрелке рек Волги и Самары. Вместе с тем, по мнению историков и краеведов, есть основания предполагать, что фактически поселение было создано раньше.

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