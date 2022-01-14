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14.01.2022 09:34
Рубрика: Происшествия

На мосту в Красноярске перекрыли движение из-за массовых ДТП

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Управление ГИБДД по Красноярскому краю Фото: Управление ГИБДД по Красноярскому краю
Фото: Управление ГИБДД по Красноярскому краю

Сегодня две дорожных аварии стали причиной вынужденной остановки транспорта на мосту через Енисей в Красноярске. Движение было полностью перекрыто, сейчас его частично восстановили. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествий с участием девяти автомобилей, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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Аварии произошли на мосту, расположенном на 30 километре автомобильной дороги "Глубокий обход города Красноярска". По предварительным данным, в одном ДТП столкнулись четыре транспортных средства, в другом - пять. Число пострадавших уточняется. Известно, что за медицинской помощью обратились пять человек.

Сотрудники полиции стабилизируют обстановку на участке. Процесс контролирует и. о. начальника ГИБДД региона Андрей Сиротинин. Сейчас движение здесь частично перекрыто. На мосту работают несколько экипажей дорожно-патрульной службы. Водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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