В общежитии Иркутской области нашли убитой 25-летнюю девушку

В Иркутской области следователи задержали жителя Братска по подозрению в убийстве девушки. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

Преступление было совершено в Усть-Илимске. Вечером 12 января в комнате общежития на улице Наймушина обнаружили тело 25-летней девушки. Ее имущество пропало. Экспертиза подтвердила криминальный характер смерти.

Сотрудникам СК и уголовного розыска полиции удалось в считанные часы установить, что к убийству может иметь отношение 24-летний приезжий из Братска, недавно поселившийся в общежитии Усть-Илимска. Подозреваемый задержан. В его комнате найдены вещи убитой девушки.