Школы Красноярска эвакуировали второй раз за два дня

В пятницу второй день подряд в Красноярске эвакуируют учащихся и педагогов школ.

Поступили сигналы о минировании восьми учебных заведений, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление образования.

По информации, опубликованной в социальных сетях, люди уже покинули помещения школ №№ 79, 143, 149, лицеев №№ 8 и 11.

Накануне в 111 школах столицы региона отменили занятия из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. По той же причине были вынуждены выйти из зданий посетители и персонал нескольких торговых центров.

Антитеррористическая комиссия региона прокомментировала сложившуюся ситуацию: с начала января на электронные адреса ряда организаций и учреждений поступили сигналы о террористической угрозе. В ведомстве эти анонимные сообщения назвали ложными.