В школах Красноярска отменили занятия из-за сообщений о минировании

Сегодня в ряде учреждений и организаций Красноярска из-за анонимных сообщений об угрозе терроризма прошла эвакуация. Люди были вынуждены покинуть, в частности, помещения нескольких торговых центров и десятков учебных заведений.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в красноярской школе №12, в первой половине дня учеников отпустили с занятий, учащихся второй смены предупредили о том, что уроков сегодня не будет.

Подобная ситуация сложилась в более чем 100 школах столицы края, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление образование.

Ранее антитеррористическая комиссия региона прокомментировала ситуацию. Здесь рассказали, что с начала 2022 года на электронные адреса ряда организаций и учреждений поступили сообщения о террористической угрозе. В комиссии эти анонимные сигналы назвали ложными. Тем не менее, специалисты обследуют здания, сотрудники правоохранительных органов принимают меры для обеспечения безопасности граждан, устанавливают источники сообщений о минировании.