В школах Красноярска отменили занятия из-за сообщений о минировании

Новости

В Раде сообщили о "спецоперации" Порошенко против Зеленского 10:13
Более 60 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах 10:12
Иностранцев будут высылать из России за нарушение общественного порядка 09:55
Ракету "Циркон" рекомендовали к принятию на вооружение 09:50
Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку отца 09:40
После убийства девочки в Костроме завели дело на полицейских 09:35
Посол Антонов: РФ ждет от Запада письменного ответа по гарантиям безопасности 09:20
Почти половина россиян на "удаленке" стали меньше следить за собой 09:17
В российском посольстве назвали причину смерти журналиста Зеленского 09:14
Оформить загранпаспорт в Москве без записи можно в 96 центрах госуслуг 09:12
Ночь на 13 января в Москве стала самой морозной в новом году 09:11
Бастрыкин: Для борьбы с экстремизмом нужно систематизировать законы в сфере миграции 09:05
Депутат: Задержка запуска "Северного потока-2" связана с интересами США 08:40
ВОЗ: В мире зафиксирован новый рекорд заболеваемости, доминирует "омикрон" 08:36
В Роспотребнадзоре ждут резкого роста числа заболевших "омикроном" 07:37
Онищенко посоветовал компаниям начать перевод сотрудников на удаленку 07:29
В Москве 13 января резко потеплеет и начнется сильный снег 07:11
США предложили ООН ввести новые санкции в отношении КНДР 06:25
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия 05:46
Превзошел даже корь: иммунолог назвал пугающую особенность "омикрона" 04:53
В Южно-Сахалинске из-за снежного циклона ввели режим ЧС 04:47
Гинцбург: "Спутник М" поступит в гражданский оборот на следующей неделе 04:26
Минтранс поможет перевозчикам выбрать лучшие варианты транспортировки грузов 04:00
Список получателей двух пенсий могут расширить 03:50
Черногория объявила о новых правилах въезда в страну с 13 января 03:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
13.01.2022 10:06
Рубрика: Происшествия

В школах Красноярска отменили занятия из-за сообщений о минировании

Текст: Дмитрий Машуков

Сегодня в ряде учреждений и организаций Красноярска из-за анонимных сообщений об угрозе терроризма прошла эвакуация. Люди были вынуждены покинуть, в частности, помещения нескольких торговых центров и десятков учебных заведений.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
В Новосибирской области сообщения о минировании получили 12 судов

Как рассказали корреспонденту "РГ" в красноярской школе №12, в первой половине дня учеников отпустили с занятий, учащихся второй смены предупредили о том, что уроков сегодня не будет.

Подобная ситуация сложилась в более чем 100 школах столицы края, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление образование.

Ранее антитеррористическая комиссия региона прокомментировала ситуацию. Здесь рассказали, что с начала 2022 года на электронные адреса ряда организаций и учреждений поступили сообщения о террористической угрозе. В комиссии эти анонимные сигналы назвали ложными. Тем не менее, специалисты обследуют здания, сотрудники правоохранительных органов принимают меры для обеспечения безопасности граждан, устанавливают источники сообщений о минировании.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Посол Антонов: РФ ждет от Запада письменного ответа по гарантиям безопасности
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия
Косачев о переговорах Россия - НАТО: "Стороны остались при своем"
ВОЗ: В мире зафиксирован новый рекорд заболеваемости, доминирует "омикрон"
Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений с США
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн