Томские ученые нашли маркеры для выявления рака толстой кишки

Новости

Турчак: "Единая Россия" поддерживает идею отложить проект о QR-кодах 10:33
Принц Эндрю может лишиться своего особняка и охраны 10:30
Голикова: Получить ковид-сертификат можно будет по результатам ПЦР-теста 10:26
Минздрав будет устанавливать срок действия ковидных сертификатов при медотводах 10:26
Появилось видео обстрела посольства США в Багдаде 10:24
Из Черногорию в Россию экстрадирован мошенник, присвоивший 100 миллионов рублей 10:23
Forbes назвал новые российские беспилотники угрозой танкам и ПВО 10:20
Власти Японии сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР 10:18
Инфекционист Минздрава назвал пустым занятием измерение антител к COVID-19 09:24
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета 09:08
Школы Красноярска эвакуировали второй раз за два дня 09:02
Врач рассказал, как отличить "омикрон" от других штаммов коронавируса 08:47
В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет 08:39
Глава Центра Гамалеи заразился "омикроном" 07:50
Видео: На Сахалине штормовые волны размыли участок федеральной трассы 07:43
В Приморье экс-начальника таможенного поста будут судить за взятку 07:38
В Алма-Ате число задержанных за участие в беспорядках превысило 2 тысячи 07:31
Миротворцы из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан 07:28
На Сахалине на борьбу со снежным циклоном привлекли военных 07:13
Эндокринолог Потешкин предупредил о наборе веса при коронавирусе 06:57
Роспотребнадзор: В РФ все тесты могут выявлять COVID-19 независимо от штамма 06:48
Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС 06:40
NYT: Украину не примут в НАТО в обозримом будущем 05:55
Врач Поздняков посоветовал привиться от COVID-19 как можно скорее 05:45
В Красноярске наградят психиатра, задержавшего человека с автоматом 05:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 09:05
Рубрика: Общество

Томские ученые нашли маркеры для выявления рака толстой кишки

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томские патофизиологи изучили белки, сопровождающие агрессивное течение рака толстой кишки. Результаты исследования позволят предсказать сценарий развития некоторых форм онкологии и разработать схему иммунотерапии.
Фото: pixabay
Ученые создали микроробота для очистки кровеносных сосудов

Во всем мире злокачественные новообразования толстого кишечника занимают лидирующие позиции по распространенности и смертности среди лиц пожилого и среднего возраста. В России ежегодно диагностируют около 50 тысяч новых случаев заболевания. Медики отмечают, что оно с трудом поддается диагностике как на ранней, так и на поздней стадии.

При этом традиционное хирургическое лечение и химиотерапия колоректального рака часто оказываются неэффективными из-за резистентности опухолей к проводимому лечению.

- Взаимодействие между клетками опухоли и элементами ее микроокружения обеспечивается многими молекулами, в том числе галектинами, - рассказывает профессор кафедры патофизиологии СибГМУ Юлия Колобовникова. - Мы предположили, что через галектины опухоль "влияет" на элементы микроокружения опухоли и клетки иммунной системы.

В рамках президентского гранта ученые провели исследование с участием больных раком толстого кишечника.

- Патофизиологи смотрели, как галектины представлены в опухолевой ткани, какова их концентрация в крови, также оценивали содержание основных популяций клеток иммунной системы в крови больных, проводили исследование галектинов in vitro, - сообщили в пресс-службе СибГМУ.

Специалисты доказали, что галектины являются маркерами неблагоприятного течения рака толстого кишечника. Патофизиологи также выяснили, что эти белки - не только маркеры, позволяющие прогнозировать течение болезни, но и, возможно, основа для иммунотерапии.

Открытие поможет медикам диагностировать опасную болезнь на ранней стадии, а также позволит правильно выбрать курс лечения. Исследования будут продолжены.

Воронежские ученые нашли новую причину рака груди
В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Голикова: Получить ковид-сертификат можно будет по результатам ПЦР-теста
Рябков о военной инфраструктуре РФ на Кубе и в Венесуэле: Не хочу ничего исключать
Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета
Инфекционист Чуланов: Непривитые служат плацдармом для эволюции коронавируса
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады