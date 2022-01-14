Томские ученые нашли маркеры для выявления рака толстой кишки

Томские патофизиологи изучили белки, сопровождающие агрессивное течение рака толстой кишки. Результаты исследования позволят предсказать сценарий развития некоторых форм онкологии и разработать схему иммунотерапии.

Во всем мире злокачественные новообразования толстого кишечника занимают лидирующие позиции по распространенности и смертности среди лиц пожилого и среднего возраста. В России ежегодно диагностируют около 50 тысяч новых случаев заболевания. Медики отмечают, что оно с трудом поддается диагностике как на ранней, так и на поздней стадии.

При этом традиционное хирургическое лечение и химиотерапия колоректального рака часто оказываются неэффективными из-за резистентности опухолей к проводимому лечению.

- Взаимодействие между клетками опухоли и элементами ее микроокружения обеспечивается многими молекулами, в том числе галектинами, - рассказывает профессор кафедры патофизиологии СибГМУ Юлия Колобовникова. - Мы предположили, что через галектины опухоль "влияет" на элементы микроокружения опухоли и клетки иммунной системы.

В рамках президентского гранта ученые провели исследование с участием больных раком толстого кишечника.

- Патофизиологи смотрели, как галектины представлены в опухолевой ткани, какова их концентрация в крови, также оценивали содержание основных популяций клеток иммунной системы в крови больных, проводили исследование галектинов in vitro, - сообщили в пресс-службе СибГМУ.

Специалисты доказали, что галектины являются маркерами неблагоприятного течения рака толстого кишечника. Патофизиологи также выяснили, что эти белки - не только маркеры, позволяющие прогнозировать течение болезни, но и, возможно, основа для иммунотерапии.

Открытие поможет медикам диагностировать опасную болезнь на ранней стадии, а также позволит правильно выбрать курс лечения. Исследования будут продолжены.